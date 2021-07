Matera, per aumento organico cercano persone in questo ufficio. Ecco i dettagli

In Basilicata sentiamo ogni giorno parlare di crisi, disoccupazione, difficoltà sia nel fare impresa che nel mondo del lavoro.

Un equilibrio maggiormente spossato dall’arrivo della pandemia provocata dal Coronavirus.

Fortunatamente c’è chi, con tanta passione e sacrificio, può davvero cambiare la vita sia dei nostri familiari che dei propri collaboratori.

Queste figure, come quella di Angelo Triani, si impegnano a promuovere quotidianamente occupazione piena e produttiva, aiutando seriamente chi è in cerca di lavoro.

Partendo da lontano, Angelo è diventato negli anni un punto di riferimento del settore dei prestiti, portando avanti un’organizzazione capace di servire il cliente con standard qualitativi elevati e confermandosi una garanzia.

L’Agenzia Triani Angelo è responsabile regionale Basilicata di Fiditalia, società con una pluriennale esperienza nel credito al consumo nei prodotti di Prestiti Personali, Cessioni del Quinto, Delegazioni di Pagamento e carte di credito con sedi in tutta Italia che appartiene al Gruppo Société Générale.

Abbiamo fatto ad Angelo un po’ di domande sull’attuale situazione e sugli eventuali scenari futuri.

Buongiorno Angelo, continua la sfida anche nella seconda parte del 2021?

Si, secondo me sarà per certi versi ancora più difficile del 2020 perché la pandemia è ancora in corso e, pur vedendo dei miglioramenti, non sappiamo quando finirà e purtroppo molte aziende continueranno a lavorare a corrente alternata.

Cosa secondo te cambierà ?

Sono già cambiate tantissime cose, ormai si parla quotidianamente di smart-working, digitalizzazione e tecnologia avanzata, quindi ogni imprenditore dovrà rivedere la propria azienda in un nuovo concept e sperare che la propria visione sia quella giusta.

Ci eravamo lasciati un paio di mesi addietro con la ricerca del personale e due nuove aperture nel 2021, a che punto siamo ?

Sicuramente ho messo su una nuova azienda con un concept più sfidante e più tecnologico (già quasi totalmente operativo) e abbiamo trasferito l’agenzia 2 da Rionero in Vulture a Melfi e siamo ormai pronti ad aprire l’agenzia 3 di Matera.

Avete immesso figure nuove? Ne cercate di nuove?

Ci sono nuove figure commerciali che hanno perfezionato l’iter formativo. Siamo comunque sempre alla ricerca di nuovi talenti da inserire nella struttura.

Quali sono le figure che ricercate in questo momento?

Innanzitutto due persone esperte nel credito al consumo, persone che possano lavorare in squadra si, ma in completa autonomia e poi dei consulenti esperti in cessione del quinto e prestiti personali, poi ovviamente valutiamo tutte le figure che vogliano proporci la propria candidatura.

Insomma voi credete che la crisi stia per finire o come dice qualcuno sia sollo alle porte?

Noi crediamo che la crisi sia una vera e propria mannaia, ma bisogna trasformarla in opportunità ed adeguarsi.

Ci salutiamo con un forte in bocca al lupo.

Viva il lupo!

Angelo ci ha segnalato inoltre che, per ampliamento organico, sta cercando una nuova figura da inserire stabilmente nel team del servizio clienti.

Per il ruolo di Call Center Commerciale su clienti a portafoglio viene offerto:

formazione con percorsi di crescita professionali;

ottimo fisso mensile;

ulteriori provvigioni e incentivi al raggiungimento obbiettivo;

ambiente lavorativo giovane e dinamico.

Il candidato ideale sarebbe under 35 e dovrebbe avere esperienza nel settore telemarketing e disponibilità ad orari flessibili.

Non solo.

Angelo cerca altre figure anche per le prossime filiali di Matera e del Vallo di Diano.

In dettaglio:

Venditori sia nelle aree tra la Val D’Agri, il Vallo di Diano e il Lagonegrese; Sia nelle aree di Matera.

Esperto nel settore del Credito a Consumo da inserire in pianta stabile nella struttura (la candidatura deve essere documentata).

Per entrambe le figure si offre un periodo formativo retribuito al termine del quale sarà possibile scegliere tra contratto a tempo indeterminato oppure Mandato di subagenzia a provvigioni.

È possibile mandare adesso la propria candidatura, se si posseggono tutti i requisiti, all’indirizzo email:

diragenzia.triani@retefiditalia.it

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)