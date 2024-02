Matera: l’istituto Luigi La Vista e questi giovani atleti a sostegno di una bellissima iniziativa sociale contro la violenza sulle donne. I dettagli

Il giorno 1 Marzo 2024 alle ore 10.00, presso l’Aula Magna dell’IC Luigi La Vista, Istituzioni e associazione Salvamamme saranno insieme ai nostri studenti per sensibilizzare contro la violenza sulle donne e presentare una bellissima iniziativa sociale.

Il progetto in questione, conosciuto come “Valigia di Salvataggio”, è rivolto a quelle donne che subiscono violenza da parte dei mariti, compagni od ex partner, donne che hanno lasciato la casa in cui vengono maltrattate e dove sono a rischio per la propria vita, prima o dopo la denuncia.

Donne che fuggono senza poter portare con sé nemmeno lo stretto indispensabile, quasi sempre senza un minimo di denaro.

La Valigia di Salvataggio si inserisce nella logica della prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Si offre loro un piano di azione completo che le metta al sicuro nei primi giorni successivi all’abbandono della loro casa o in momenti di alta criticità.

Dal punto di vista sociologico la Valigia di Salvataggio ha un piano di azione straordinario, si focalizza sull’urgenza e si colloca lì dove la donna si scontra con la realtà di donna vittima, con tutti gli ostacoli che questo comporta.

La Dirigente Scolastica, Sabina Tartaglia, sottolinea:

“Saremo onorati di approfondire l’argomento anche attraverso lo sport, infatti saranno presenti con noi anche i Giovani Leoni Rugby Potenza con il delegato Federazione Italiana Rugby, Prof. Michele Sabia.

Una bella opportunità per i nostri ragazzi per comprendere come sia possibile a livello sociale “fare la differenza”.

Grazie all’impegno della nostra prof.ssa Nadia Errichetti, alla partecipazione:

della Dott.ssa Perretti, presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Basilicata,

del Sig. Questore del Sig.Prefetto di Potenza,

al comandante dei carabinieri della provincia di Potenza,

della Dott.ssa Pacelli, direttore dell’associazione Salvamamme,

di tutti gli illustri ospiti che parteciperanno”.

