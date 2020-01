Matera: Enzo Dong, uno dei rapper meridionali più famosi, in concerto da Vexo Store, il più grande negozio di streetwear della Basilicata!

VEXO, il megastore di streetwear più grande della Basilicata del melfitano Tommaso Chimienti, situato in via Nazionale 67, compie un anno.

Lo store nato dalla passione per tutto ciò che riguarda lo streetwear e le sneakers in generale, è pensato per i ragazzi che amano la musica Rap e Hip-Hop (stile che si rifà anche all’abbigliamento venduto).

Tommaso ha fatto della sua passione un lavoro che, giorno dopo giorno, con energia, attenzione e professionalità, porta avanti, superando al meglio tutte le sfide incontrate durante il suo cammino.

Deciso a trasferirsi da Melfi a Matera, un anno fa il giovane Tommaso ha aperto nella nostra bellissima Città un locale all’avanguardia, studiato e pensato maggiormente per i ragazzi.

Non è solo la vita ad averlo portato ad investire nella Città dei Sassi, ma la convinzione che Matera sia una delle pochissime città del Sud Italia ad avere un futuro.

Lungo il percorso che ha portato alla crescita professionale Tommaso: una decina di anni fa, infatti, decise di avviare un negozio online di abbigliamento a Melfi che, con l’aumentare delle vendite, lo spinse ad aprire il primo piccolo Store proprio a Matera 6 anni fa.

Oggi, la tenacia lo ha portato a creare qualcosa di nuovo per la nostra Città.

Così per festeggiare l’anno di vita del megastore, Mercoledì 15 Gennaio, dalle ore 17:00 alle 19:00, proprio in occasione del primo Vexo Birthday, Dolly Noire porterà in store Enzo Dong.

Classe 1990, nasce e cresce nelle periferie di Napoli, tra Secondigliano, Piscinola e Scampia.



All’età di 15 anni entra a far parte della sua prima Crew composta da Writer, Breaker ed MC.



Da sempre appassionato al genere HipHop/Rap, fa le sue prime esperienze calcando quei palchi che lo hanno spinto ad avvicinarsi sempre di più a questo genere.

EnzoDong sceglie quest’appellativo riferendosi al luogo in cui risiede tutt’oggi, donandogli un significato specifico che nell’acronimo D.O.N.G. sta per: “Dove Ognuno Nasce Giudicato”.

Tra il 2007 ed il 2009 Enzo Dong registra alcuni singoli come “Memorie” e “Realtà Annur” ma si può ritenere artisticamente attivo dal gennaio del 2012, anno in cui esordisce con il primo singolo ufficiale “Lo So Che Mi Vuoi”, con il duo “Sulset”, formato con uno dei suoi più grandi amici, Emiliano.

I “Sulset”, poi, collaborano con altri artisti già attivi nella scena campana come: Larry Joule con “Che Ne Pensi”, Pepp J-One dei Fuossera con “Sacrifici & C-4”, Corrado con “Ho Perso La Mia Religione Rmx”, Akey con “Città Fantasma”, Oiank dei Fuossera con “C-4” e Da Blonde con “Un Giorno Così”.

Nel giugno del 2013 il pubblica la sua raccolta di freestyle intitolata “Prima Di Tutto” mostrando una parte del proprio stile rappando sia in Italiano che in napoletano.

L’anno successivo Enzo Dong partecipa a “Figli e figliastri” con il brano “Prumesse mancate”, l’album del cantante Franco Ricciardi che ospita molti dei più importanti rapper campani come Clementino, Ivan Granatino, Lucariello e Rocco Hunt.

Seguono molti altri singoli come “D-Muta”, “Che Guard a Fa” e “Impero” ma è grazie al brano “Secondigliano Regna”, pubblicato a dicembre del 2015, che raggiunge una visibilità davvero notevole.

Il video della canzone sfiora i quattro milioni di visualizzazioni su YouTube e viene anche inserito nella colonna sonora della seconda stagione di “Gomorra – La serie” andata in onda su Sky nel 2016.

Il 10 ottobre 2016 pubblica il singolo “Higuain”, ad oggi uno delle sue canzoni più conosciute in assoluto. Seguono brani altrettanto fortunati come “Italia Uno”, pubblicato il 30 marzo 2017, e il recente “E Strade Song E Nostre” con il featuring di Clementino.

Da novembre 2017 Enzo Dong annuncia le date di un tour che lo vedrà impegnato fino a febbraio 2018.

L’11 dicembre 2017 esce “Singolo D’oro”, con il videoclip firmato dall’amico Johnny Dama che in pochi giorni supera il milione di visualizzazioni su Youtube.

A partire dal 9 Gennaio e fino al giorno dell’evento, acquistando un qualsiasi capo Dolly Noire (abbigliamento e/o accessori) è possibile ricevere il braccialetto “Vexo Pass” per incontrare l’artista per una foto e un autografo.

Entrata libera.

Ad un anno dall’apertura del megastore Vexo, ci auguriamo che il percorso di vita e di crescita professionale di Tommaso possa essere di esempio e di ispirazione per i tanti ragazzi che inseguono il sogno di aprire un’azienda.

Questa la locandina dell’evento.