Matera: energumeno strattona e picchia la donna, tenendola per i capelli! Intervenuta la Polizia

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha tratto in arresto un uomo, residente nella provincia di Bari, per i delitti ipotizzati di lesioni personali aggravate, commesse ai danni della ex convivente, e per il porto abusivo di una mazza da baseball, occultata all’interno dell’autovettura.

L’intervento è scaturito da una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Questura circa la presenza, in via Cererie, di un uomo che stava picchiando una donna.

Gli agenti delle Volanti, prontamente intervenuti, riuscivano, con non poche difficoltà, a bloccare l’energumeno, che continuava a strattonare e a picchiare la donna, tenendola per i capelli.

Provvidenziale, altresì, l’arrivo di personale della Squadra Mobile, poiché sul posto, in pochi minuti, si era creato un capannello di persone, richiamate dalle urla della donna.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, alla base del gesto violento vi sarebbe il rifiuto, da parte dell’uomo, di accettare la fine della relazione con la compagna.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.