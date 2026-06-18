Matera, colpi di scena al torneo “Maria Santissima della Bruna”: cade l’imbattibilità delle capoliste, Team della Bruna vola. I dettagli

Quarta settimana di gare al “Gennaro Maccarrone” di San Giacomo per il 31° Torneo “Maria Santissima della Bruna” di calcio a cinque entrato ufficialmente nel vivo, con i primi verdetti e sorprese esaltanti.

Tante belle sfide, gare concluse negli ultimi secondi e che hanno tenuto con il fiato sospeso gli spettatori sino al triplice fischio finale.

Due pareggi che hanno coinvolto altrettante ex capoliste del torneo, lasciando solo in vetta il Team della Bruna, che ha anche raggiunto l’aritmetica qualificazione alla seconda fase.

Insomma, sorprese e capovolgimenti importanti, ma anche tantissime giocate di qualità assoluta, che hanno entusiasmato il folto pubblico sempre presente sulle tribune del sintetico, ma anche da casa, seguendo le dirette offerte da G&D Production e Lepole Tv.

Andando con ordine, ecco il racconto delle sfide.

Mercoledì si è aperta la quarta giornata con la bella e larga vittoria del Bar Tabaccheria Tre Torri su L’Angolo del Sapore (7-2 il finale).

In grande spolvero Giuseppe Rondinone, autore di un poker di reti, seguito dalla doppietta di Emanuele Bruno e dal gol di Angelo Bruno.

Inutile ai fini del punteggio la doppietta di Mirko Carissimo, sempre l’ultimo a mollare tra i suoi.

Nella gara del Giovedì sera la prima sorpresa della settimana.

La Ferroli con una grande partita ha sfiorato anche il successo nell’incontro con la capolista Bad Boys, fino a Giovedì sera la miglior squadra del torneo anche per differenza reti (5-5).

Il gol di Taccogna a una manciata di minuti dal termine ha evitato la sconfitta per i suoi.

Le doppiette di Coretti e Andrisani e il gol di Morelli avevano portato sul 5-4 i rossi di Ferroli.

Dall’altra parte hanno contribuito al pari le reti di Zocco, ancora Taccogna, Lopedota e Lorusso.

Nella gara del Venerdì, invece, brividi anche per il Team della Bruna, che ha chiuso il primo tempo sotto di un gol contro Terrazza Cavaliere grazie al gol di Eletti.

Nella ripresa però, Andrisani e Carella hanno ribaltato la sfida dopo soli 6′, mentre a metà tempo il sigillo di Perrucci ha chiuso i conti (3-1) regalando primo posto solitario e qualificazione alla sua squadra.

Nelle due sfide di Martedì l’altra grande sorpresa.

Laser Medicina Estetica affrontava LC Team-Ecosistema dei Fratelli Nuzzi in una sfida dal sapore di grande appuntamento.

Purtroppo, entrambe le squadre erano a corto di atleti e non hanno potuto sfidarsi al meglio delle proprie possibilità.

Ne è venuto fuori un pareggio (4-4) comunque spettacolare, con quattro doppiette per: Angelino e Di Cesare da una parte e Laddaga e Grittani dall’altra.

Nella sfida successiva, i detentori del titolo della Tecnovetro hanno trovato uno scoglio importante nella Mda Futsal con dodici gol a caratterizzare la sfida (7-5 il finale).

A Grassani e Nicoletti hanno risposto Di Stefano e Coretti, poi ancora Di Stefano e solamente nel finale Bozzi per il 3 pari.

Nella ripresa Carlucci e ancora Nicoletti e Grassani fanno scappare Tecnovetro, la tripletta di Di Stefano restituisce speranze ai biancorossi, ma il rigore di Stigliano (MT) riporta avanti Tecnovetro.

Il gol finale di Grippo serve solo per le statistiche.

Nella serata di Mercoledì il primo sigillo della Boutique Kitch-La Voglia Matta, che ne fa 10 alla FDA Costruzioni (10-4 il finale).

La doppietta di Tataranni e il gol di Matarazzo con un autogol, non bastano ai biancazzurri.

Si scatenano Buoncore (tripletta), Colamonaco (doppietta), Vitale (doppietta), Ostuni (doppietta) e Andrisani, per il primo fondamentale successo dei verdi del presidente Bitetti.

Nell’ultima sfida l’Agenzia La Lucana-Central Frutta dei fratelli Di Lena supera la Diledil (6-3 finale).

Selvaggi e Di Cecca trascinano con una doppietta ciascuno, mentre Fiore e Laurenzana (PZ) chiudono i conti, a poco serve la doppietta di Andrisani e il gol di Lamacchia per la Diledil.

Tante emozioni anche per l’ultima settimana del girone, con scontri diretti per il vertice, ma anche e soprattutto per aggiudicarsi gli ultimi posti utili per proseguire il torneo verso la finalissima del 20 Luglio.

Si torna in campo Lunedì alle ore 21:00 con Bar Tabaccheria Tre Torri contro Ferroli e alle ore 22 Fda Costruzioni e L’Angolo del Sapore.

Martedì, Mercoledì e Venerdì le altre sfide decisive.