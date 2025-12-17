Marco Giosa, studente lucano fuori sede a Roma, è scomparso. Aiutiamo la famiglia a ritrovarlo! Condividete

Dal 10 Dicembre scorso si sono perse le tracce di Marco Giosa, studente lucano fuori sede a Roma.
Il giovane, 23enne, è scomparso dalla sua abitazione della capitale.
Il cellulare risulta spento.
I genitori hanno denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.
Scrive il COMITATO SCIENTIFICO RICERCA PERSONE SCOMPARSE ODV:
“Abbiamo aggiornato la scheda con l’abbigliamento che aveva al momento della scomparsa da casa.
Sappiamo con certezza che Marco si è spostato prima a Cologno Monzese poi a Torino pertanto amici di queste parti per cortesia dateci una mano con le segnalazioni.
Grazie infinite, telefonate al se lo vedete: 388 189 4493 o direttamente al 112.
Condividete. Grazie”.
Ecco la scheda e alcune foto di Marco.