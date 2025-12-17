ULTIME NEWS

Marco Giosa, studente lucano fuori sede a Roma, è scomparso. Aiutiamo la famiglia a ritrovarlo! Condividete

17 Dicembre 2025

Dal 10 Dicembre scorso si sono perse le tracce di Marco Giosa, studente lucano fuori sede a Roma.

Il giovane, 23enne, è scomparso dalla sua abitazione della capitale.

Il cellulare risulta spento.

I genitori hanno denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.

Scrive il COMITATO SCIENTIFICO RICERCA PERSONE SCOMPARSE ODV:

“Abbiamo aggiornato la scheda con l’abbigliamento che aveva al momento della scomparsa da casa.

Sappiamo con certezza che Marco si è spostato prima a Cologno Monzese poi a Torino pertanto amici di queste parti per cortesia dateci una mano con le segnalazioni.

Grazie infinite, telefonate al se lo vedete: 388 189 4493 o direttamente al 112.

Condividete. Grazie”.

Ecco la scheda e alcune foto di Marco.