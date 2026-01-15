L’Apt porta la Basilicata in Finlandia: ecco l’iniziativa

L’Agenzia di promozione territoriale della Basilicata partecipa per la prima volta a Matka, il principale salone del turismo del Nord Europa, in programma a Helsinki da oggi a domenica 18 gennaio.

La Basilicata condividerà con altre regioni l’area espositiva italiana, allestita con il supporto dell’Ambasciata d’Italia in Finlandia. L’obiettivo della missione sara’ riattivare i contatti con un mercato che presenta caratteristiche favorevoli per la destinazione: i collegamenti aerei diretti tra gli scali finlandesi e gli aeroporti pugliesi facilitano l’accessibilità, mentre il pubblico scandinavo mostra un interesse consolidato per il turismo all’aria aperta e le destinazioni autentiche.

“Abbiamo voluto intendere questa partecipazione come una missione di contatto – spiega il direttore generale dell’Apt, Margherita Sarli – per capire gli spazi di collaborazione che si possono aprire anche con l’Istituto Italiano di Cultura e in continuità con l’interesse mostrato dall’Ambasciata che, lo scorso anno, ha già promosso una mostra dedicata agli scatti di Domenico Notarangelo”.

Il programma della missione prevede, oltre alla partecipazione alla fiera Matka, l’incontro nel pomeriggio di oggi con il direttore generale dell’Istituto Italiano di Cultura, Adriano Stendardo, mentre in mattinata, l’incontro con l’ambasciatore, Nicola Todaro Marescotti.

La strategia promozionale puntera’ sui contenuti più coerenti con le preferenze del target nordeuropeo: natura, sostenibilità, turismo attivo e il cineturismo in ragione della grande passione per la serie tv “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”.

La regione si proporrà con cinque parchi naturali, oltre 20 itinerari cicloturistici e una rete di sentieri escursionistici consultabili attraverso l’app gratuita “Basilicata Free To Move”, siti e piattaforme digitali specializzate.

L’offerta spazierà dalle dorsali appenniniche alle valli, dai calanchi ai borghi storici, combinando paesaggio, spiritualità, enogastronomia e infrastrutture per attività outdoor come zipline e ponti tibetani. Tra i temi centrali della promozione ci sarà Matera, che nel 2026 ricopre il ruolo di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo insieme a Te’touan, in Marocco.