Grande spavento in Basilicata: prendono fuoco bombole del gas! L’intervento dei Vigili del Fuoco

In Basilicata sfiorata la tragedia oggi.

Una famiglia, in un’abitazione indipendente in Via Rifreddo, a Potenza, era intenta a fare la salsa quando un tubo collegato a due bombole ha preso fuoco.

L’incendio si è presto diffuso anche alle bombole del gas.

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Potenza.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le bombole avvolte dalle fiamme.

In seguito hanno portato fuori dall’abitazione il materiale incendiato per poi mettere tutto in sicurezza.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con un totale di 5 unità.

Ecco alcune foto dell’intervento di oggi.

