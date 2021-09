Grande orgoglio per Matera e Provincia: convocati ben 5 atleti ai campionati mondiali di Kickboxing! In bocca al lupo

Dal 18 al 19 Settembre 2021 si è svolto a Cupra Marittima (AP) l’ultimo raduno della Nazionale di Kickboxing prima dei Campionati Mondiali WAKO che si svolgeranno a Jesolo dal 15 al 24 Ottobre.

Il tutto organizzato in maniera perfetta dal Comitato Regionale Federkombat Marche e dal Direttore Tecnico della Nazionale Raffaele Cipriani.

Ben 25 atleti provenienti da tutt’Italia hanno partecipato, suddivisi nelle tre specialità (Full Contact, Low Kick e K-1) e nelle varie categorie di peso.

Anche la Basilicata sarà presente a questi Mondiali con un folto numero di atleti:

Debora Fiorino -60 Kg Low Kick S.S.D. Dynamic Center Matera

Vito Montemurro -57 Kg Low Kick S.S.D. Dynamic Center Matera

Stiven Alla +91 Kg Low Kick S.S.D. Dynamic Center Matera

Antonio Gravela -63.500 Kg K-1 S.S.D. Dynamic Center Matera

Michele Dichio -71 Kg S.S.D. Nuova Athena Montescaglioso

Seguiti in questo importantissimo impegno agonistico dal Direttore Tecnico della Nazionale Italiana Biagio Tralli che è certo e fiducioso dell‘ottimo risultato che otterranno non solo per i nostri atleti ma di tutta la Nazionale che è in una forma ottimale.

Ecco alcune foto degli atleti lucani.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)