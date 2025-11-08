Gli studenti dell’I. C. Semeria Minozzi Festa di Matera hanno incontrato questo scrittore e giornalista che ha lavorato per la BBC. I dettagli

I giorni 4 e 5 novembre la classe 3E del plesso Cappelluti, le classi 3A e 3B del plesso Don Milani e la classe 3C del plesso Manzi del borgo La Martella, appartenenti all’IC Semeria Minozzi Festa di Matera, hanno avuto la possibilità di incontrare il giornalista e scrittore britannico Geoff Andrews che insegna presso la Open University (UK), ha lavorato per la BBC e ha scritto diversi libri, anche in collaborazione con Lo Slow Food.

Il giornalista è un profondo conoscitore del nostro paese e ha scritto dell’Italia anche dal punto di vista gastronomico.

Geoff Andrews aveva visitato la città dei Sassi già venti anni fa e in occasione del suo ritorno a Matera la docente Chiara Farella insieme al dipartimento di lingua inglese dell’Istituto lo ha invitato ad incontrare i ragazzi delle classi terze.

Gli incontri di orientamento e arricchimento linguistico stimolano negli alunni la curiosità e la voglia di cimentarsi nell’interazione con un native speaker.

Dal canto suo Geoff Andrews ha molto apprezzato la genuinità, la curiosità e la spontaneità degli alunni coinvolti.