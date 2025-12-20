Francesco Romano è scomparso: potrebbe essersi diretto in Basilicata. Aiutiamo la famiglia a ritrovarlo! Condividete

Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone” è stata contattata per condividere l’appello della scomparsa di Francesco.
“É scomparso Francesco Romano, di anni 15.
Si è allontanato il 18 Dicembre 2025 da Santa Cesarea Terme (LE)
Domiciliato a Specchia, indossava 𝒈𝒊𝒖𝒃𝒊𝒏𝒐 𝒏𝒆𝒓𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝒔𝒄𝒂𝒓𝒑𝒆 𝒅𝒂 𝒈𝒊𝒏𝒏𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒂 𝒏𝒆𝒓𝒆, 𝒑𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍𝒐𝒏𝒆 𝒕𝒖𝒕𝒂 𝒅𝒊 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒓𝒆 𝒄𝒉𝒊𝒂𝒓𝒐.
Capelli neri, altezza 1,75, corporatura esile.
Non ha denaro con se, si sposta a piedi o chiedendo passaggi.
𝐏𝐫𝐨𝐛𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚.
Condividete, aiutiamo la famiglia a ritrovarlo”.
Ecco i dettagli.