Ferrandina: serata coinvolgente regalata dal Coro di Anima Voice Kids! Complimenti ragazzi

Non c’erano dubbi: una serata a dir poco eccellente e coinvolgente quella che il Coro di Anima Voice Kids ha regalato ieri sera nella sala del monumentale Monastero di Santa Chiara nel rione LA CITTADELLA di Ferrandina.

Vasta la platea presente in sala, che più volte ha dimostrato la sua approvazione con applausi accompagnati da standing ovation e accompagnamento con battiti di mani.

Sorprendente il repertorio rappresentato da grandi successi di grandissimi interpreti mondiali come, Queen e Lucio Battisti, per citarne alcuni, oltre che brani di alto livello Pop e Gospel, sia in lingua Italiana che Inglese.

Interminabile l’applauso finale accompagnato sempre da una standing ovation a ringraziamento del pubblico per la splendida serata a cui hanno avuto modo di assistere.

D’altronde, non c’è da stupirsi: il Coro di Anima Voice sia Kids che Senior ormai è definitivamente entrato nelle eccellenze non solo locali ma anche Regionali, visto il prossimo imminente impegno che li vedrà interpreti di una rappresentazione a Maratea (Potenza) detta “La perla del Tirreno”.

Non possiamo fare altro che complimentarci con il Direttivo, con la magistrale Direzione della Super maestra Mariella Allegretti e con tutti i componenti del Coro.

Ecco le foto dell’esibizione.

