Ferrandina: “Molti continuano a non osservare le norme anti-COVID”! La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione di un cittadino di Ferrandina (MT):

“In Città purtroppo, ultimamente, il patema d’animo fa da padrona a riguardo dei suoi 76 contagiati.

Nonostante ciò, molti continuano imperterriti a non osservare le norme anti COVID:

la mascherina FFP2;

i distanziamenti;

gli assembramenti;

il Green Pass;

l’igienizzazione frequente;

i controlli (ecc.).

Questo non vuole essere un rimprovero, ma solo un monito per cercare di limitare il danno al minimo, per la salute di tutti, ma soprattutto di bimbi indifesi e soggetti fragili, esposti al pericolo di contagio.

Recentemente una Maestra d’asilo, irresponsabile insieme al dirigente scolastico, viene ammessa in istituto in condizioni di contagiata asintomatica, eludendo controlli e verifiche; il risultato è quello di aver contagiato alunni, genitori, fratellini e sorelline, il che risulta inaudito ed inconcepibile.

A questo punto, le responsabilità dovrebbero gravare non solo sull’untore, ma anche su chi avrebbe dovuto predisporre controlli, limitazioni e/o sospensioni dal lavoro.

Ormai non è più ammissibile trascurare le procedure Ministeriali, ne va della salute pubblica; i contagi sono destinati ad aumentare: se tutti facessero il proprio dovere, tutto risulterebbe meno apprensivo, di questo passo la normalità risulta ancora molto lontana, e questo purtroppo a Ferrandina non è stato ancora percepito, forse per superficialità o per scarsa informazione, eppure i recenti decessi dovrebbero insegnare che l’attenzione, per il momento, dovrebbe essere al massimo da parte di tutti, altrimenti non ne usciremo facilmente da questa paranoia.

Fare il vaccino, osservare le norme studiate da virologi e scienziati, avere accortezze giornaliere ci aiuterà ad uscirne fuori, naturalmente con la partecipazione di tutti… Pensiamoci!”.

