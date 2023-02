Berlusconi: “Pensioni minime a mille euro, anche per le mamme”. Siete d’accordo?

Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, vuole portare le pensioni minime a mille euro, anche per le mamme.

È quanto ha dichiarato a “Stasera Italia”, spiegando:

“Il nostro impegno di legislatura è quello di portare le pensioni minime a mille euro per tutti, anziani e disabili, comprese le nostre mamme, che non hanno mai potuto svolgere un lavoro retribuito sacrificandosi per la famiglia tutta la vita.

L’altro impegno è quello di offrire una speranza concreta di lavoro ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, perché sono troppi quelli che oggi non studiano e non lavorano”.

