Basilicata: giovane studentessa rimane incastrata con la gamba in un tombino. Sul posto ambulanza e Vigili del fuoco

Questa mattina, in via Sabbioneta a Potenza, si è verificata una situazione di estremo pericolo quando una studentessa, mentre si dirigeva a scuola, è finita con una gamba intrappolata in un tombino a griglia utilizzato per lo scolo delle acque meteoriche.

Come racconta rainews il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco è stato fondamentale per liberare la ragazza, che era rimasta incastrata all’interno della struttura di ferro.

Utilizzando le adeguate attrezzature, i soccorritori hanno divaricato le barre di metallo e hanno estratto la giovane.

La ragazza è stata poi assistita dal personale medico del 118 e trasportata all’ospedale di Potenza per ulteriori controlli e cure.

Dopo l’incidente, il Comune di Potenza ha inviato i propri operai per risistemare la grata del tombino, al fine di evitare che simili situazioni possano ripetersi in futuro.