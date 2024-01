Basilicata: finita l’attesa di 40 anni per il completamento di questa strada! I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Carlo Trerortola– capogruppo consiliare “Prospettive Lucane” Regione Basilicata:

“Oggi ha finalmente fine la quarantennale attesa della comunità lucana per il completamento della Tito-Brienza, un’arteria di notevole importanza per i collegamenti stradali della Basilicata Centro-Meridionale con le principali autostrade che attraversano il Sud, nonché per la riduzione delle distanze tra la Val d’Agri ed il Potentino-Marmo-Melandro.

Per sfatare l’etichetta di eterna incompiuta, storicamente attribuita alla SS 95, c’è d’augurarsi che celermente si completino gli svincoli di Brienza Nord e Brienza Centro, anche allo scopo di mettere in sicurezza la percorribilità automobilistica e liberare definitivamente dall’insopportabile transito cittadino la comunità burgentina, che per lunghi ed interminabili anni ha dovuto sopportare l’insostenibile traffico all’interno del centro abitato di automezzi di ogni tipo, con inevitabili conseguenze negative sull’inquinamento atmosferico e sulla qualità della vita.

Va dato, pertanto, merito a tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione della Variante del sesto lotto della Tito-Brienza, in particolare alla già assessora Donatella Merra, che in questi ultimi anni ha meticolosamente seguito le varie fasi procedimentali dell’opera”.