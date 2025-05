Basilicata, è ufficiale: la razza Podolica riconosciuta come prodotto agroalimentare tradizionale dal Ministero. Ecco l’annuncio

“Il recente riconoscimento ufficiale da parte del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) della razza bovina Podolica come prodotto agroalimentare tradizionale rappresenta un traguardo significativo per la Basilicata”.

Lo dichiara il Presidente della Prima Commissione Francesco Fanelli che continua:

“Questo risultato non solo valorizza una delle eccellenze zootecniche della nostra regione, ma conferma la validità delle politiche regionali adottate negli ultimi anni.

In particolare, la legge regionale “Giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo e alla transumanza“, approvata di recente su mia iniziativa, ha posto le basi per la promozione delle pratiche pastorali tradizionali, riconoscendo il ruolo fondamentale del pastore come custode del territorio.

La razza Podolica, allevata prevalentemente allo stato brado nelle aree interne e montane della Basilicata, è simbolo di sostenibilità, biodiversità e qualità.

Il suo riconoscimento da parte del MASAF non solo ne attesta il valore culturale e gastronomico, ma apre nuove opportunità per gli allevatori lucani in termini di accesso a fondi e programmi di sviluppo.

Questo successo è il frutto di un lavoro corale che ha visto istituzioni, allevatori e comunità locali uniti nella valorizzazione delle nostre tradizioni”.