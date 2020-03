Basilicata: “Ce la posiamo fare solo se siamo uniti. Tv e radio possono aiutarci”! Queste le parole…

Il Presidente del Corecom Basilicata (Comitato Regionale per le comunicazioni), Antonio Donato Marra, nel commentare positivamente l’iniziativa messa in atto dalla Regione Basilicata riguardante uno spot audio e video di 10 secondi sulla campagna di sensibilizzazione #iorestoacasa, messi a disposizione delle radio, delle tv locali e dei siti web, dichiara:

“In questo momento così difficile e delicato per l’intera Italia occorre andare tutti in un’unica direzione.

Ce la posiamo fare solo se siamo uniti e se rispettiamo le regole e, quindi, restiamo a casa.

Un messaggio che va diffuso in ogni maniera e con tutti gli strumenti possibili.

E in tale direzione prezioso può essere il contributo delle radio e delle tv locali.

L’auspicio è che tutte le radio e tv lucane aderiscano a tale iniziativa curata dall’ufficio stampa della Giunta regionale, così da raggiungere il più alto numero di lucani.

Agli operatori di Tv e radio va l’invito a divulgare, ampiamente, anche l’altra iniziativa della Giunta regionale.

Ovvero il conto corrente dedicato della Regione Basilicata (IBAN IT19Q0542404297000000000382 della Banca Popolare di Bari intestato a “Regione Basilicata” – causale: donazione emergenza Coronavirus), attraverso il quale chiunque può offrire il proprio contributo, con una donazione, per sostenere gli sforzi del servizio sanitario regionale e consentire l’acquisto di dispositivi medici.

Le istituzioni Consiglio e Giunta regionale si sono attivate mettendo a disposizione energie e saperi.

Efficace la campagna di comunicazione “Coronavirus, si vince insieme” messa in atto dal Consiglio Regionale per informare i cittadini sui rischi per la salute e su come prevenire la diffusione del virus veicolata attraverso i social.

La buona informazione e comunicazione, in situazioni di emergenza, assumono un ruolo importantissimo, sia per divulgare le decisioni delle autorità pubbliche, sia per contrastare il dilagare di fake news e, quindi, la diffusione di facili e dannosi allarmismi.

Un ringraziamento sentito va a tutti gli operatori dell’informazione e della comunicazione che, in questa battaglia contro il coronavirus, stanno lavorando con professionalità e dedizione offrendo un prezioso contributo”.