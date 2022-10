Basilicata, bonus gas: “la gente è stufa di ascoltare chiacchiere”. La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Luciano Zaffarese, Presidente Basilicata Centro Consumatori Italia:

“Bonus Gas, si continua ancora a fare propaganda.

La gente è stufa di ascoltare chiacchiere.

Prima il caos delle autocertificazioni da inviare entro 5 giorni per avere subito il beneficio.

Poi, dopo l’incontro tra Anci Basilicata e Regione Basilicata, si è deciso che le autocertificazioni dovevano essere inviate con le credenziali SPID.

Il 24 ottobre u. s. il Dott. Busciolano ha fatto delle dichiarazioni pubbliche dicendo che si trattava di poche ore e che tutto sarebbe partito.

In data 26 ottobre u.s. contattando API Basilicata, per avere spiegazioni in merito al ritardo della pubblicazione sul loro sito, della famosa autocertificazione e della delega, la risposta ricevuta mi ha lasciato sconvolto.

In pratica in API Basilicata non sanno nulla di quello che in Regione stanno facendo e la cosa che mi fa arrabbiare è che continuano a fare annunci atti a rassicurare i cittadini consumatori.

Come ho detto più volte volte, in Regione devono fare un passo indietro e dare il bonus a tutti al 100% delle famiglie lucane e le imprese sperando che questo bonus ci sia veramente oppure usato solo come pretesto per raccogliere voti durante l’ultima campagna elettorale”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)