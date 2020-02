A Matera ultimo saluto a Benedetta, scomparsa a soli 5 mesi: “carissimi mamma e papà, vengo a salutarvi, sapendo che un giorno sarò io ad accogliervi in questa vita”

Matera piange la scomparsa di un piccolo angioletto.

Si tratta di Benedetta Maria Bruna, la piccola di 5 mesi che ci ha prematuramente lasciati.

Ecco la toccante omelia di mons. Antonio Giuseppe Caiazzo il quale, sottoforma di lettera, ha parlato a nome di Benedetta ai suoi genitori Antonio e Nicoletta, durante i funerali svoltisi nella Chiesa di Piccianello:

“Carissimi Mamma e Papà,

vorrei comunicare a voi quanto avrei voluto dire a voce ma non ne ho avuto il tempo.

La mia vita tra voi e con voi è stata così veloce e piena di viaggi che senza rendermene conto ho attraversato tutta l’Italia, fino a Genova.

Da questa città della lanterna sono partita entrando nella luce piena che mi ha accolta e nella quale vivo per sempre. Ma prima di dirvi come sto vorrei dirvi alcune cose: ci tengo particolarmente.

Prima di tutto vi ringrazio perché mi avete voluta e messa al mondo. Siete stati collaboratori di Dio nel continuare la creazione e corresponsabili. Lo so che vi ho dato da subito tanti problemi e preoccupazioni, e che vi ho fatti correre da un ospedale all’altro, ma vi assicuro che non volevo.

Vi ringrazio per l’amore con il quale mi avete circondata e per come mi avete amata e continuerete ad amarmi, per sempre. Il vostro sorriso è impresso nei miei occhi pieni di luce divina, è diventato canto in mezzo agli Angeli e ai Santi che mi hanno accolta in Paradiso; le vostre lacrime hanno irrigato la mia breve esistenza per portare frutti di vita eterna.

Vi ringrazio perché ascoltando i vostri dialoghi, le vostre preoccupazioni e a volte la vostra rabbia, avete mostrato a me concretamente che l’amore non può finire, non può morire. E io per questo ci sarò sempre, in modo diverso ma ci sarò e non vi abbandonerò mai.

Vi ringrazio, carissimi papà e mamma, perché siete stati straordinari. Ma da questo momento in poi dovete esserlo ancor più di prima. Alzate gli occhi verso il cielo di giorno: sono nel sole di Dio. Anche quando ci sono le nuvole e viene voglia di piangere e gridare, sappiate che dietro le nuvole il sole c’è, quindi io pure. E quando scende la sera scrutate le stelle: se n’è accesa una nuova, la vostra Benedetta Maria Bruna.

Dimenticavo di dirvi che qui, in Paradiso, appena sono arrivata mi ha accolto la Madonna della Bruna. E’ proprio bella, molto più bella di come ce la rappresentiamo nelle immagini. La sua bellezza è unica. Lei mi ha accolta, abbracciata e stretta a sé, così hai fatto tante volte tu mammina cara e tu mio dolce papà. Insieme a lei vi sorrido e vi dico: vi amo.

Volevo anche ringraziarvi perché quando stavo a Bari mi avete voluta consacrare al Signore, diventando sua figlia, attraverso il Battesimo che ho ricevuto. Ho sentito dentro di me, mentre mi veniva versata l’acqua sulla testa, la forza dello Spirito Santo che ha scelto il mio gracile e piccolo corpo per abitarci. La sua presenza mi ha santificata e ora vivo per sempre con Gesù, mio Re e Signore.

Volevo poi ringraziare tutti. I nonni, i parenti, i conoscenti. Sono stata capace di mobilitare tutti, di farvi stare insieme, di pregare. Si, avete pregato in tanti! Per la verità ho notato che più di qualcuno che di solito non prega o dice di essere atea l’ha fatto: grazie anche a voi. Ne avevo bisogno. Ma ora siete voi che avete bisogno della mia preghiera e io lo faccio volentieri.

E’ vero che ancora non sapevo parlare, ma vi assicuro che ho capito tutto e so dire molto di più di quanto voi possiate conoscere. Da questa piccolissima bara, nella quale c’è il mio corpicino freddo, esce il calore della vita, della sua vittoria sulla morte. Lo ha insegnato Gesù con la sua morte e Risurrezione. Io lo sto sperimentando già, perché in lui vivo per sempre.

Lo so che molti vi state chiedendo: perché Benedetta Maria Bruna è morta a questa vita? Che male aveva fatto? Di certo non ho avuto nemmeno il tempo per fare del male. Ho conosciuto solo il bene, per quanto vi ho detto prima. Dio mi ha liberata anche da tutto questo e mi ha voluta tutta per se perché io, a nome suo, insegnassi a tutti voi, che siete grandi, che la vita è bella, è meravigliosa e che dobbiamo amarci e perdonarci fino a quando ne abbiamo il tempo.

La forza dell’amore partorisce sempre nel dolore. Ricordi, mamma, il giorno in cui mi hai messa al mondo quanto hai sofferto? E l’ansia di papà nell’attesa che io venissi al mondo? E poi la gioia, dimenticando ogni sofferenza. A distanza di pochi mesi hai dovuto compiere un parto più doloroso del primo. Insieme a papà sei stata la dottoressa, l’ostetrica, l’infermiera che mi ha fatto nascere alla vita eterna. Siete stati straordinari.

Prima di lasciarvi vorrei rivolgere un pensiero a voi tutti, piccoli o più grandicelli di me. Ho imparato una storia che vi racconto subito.

Un giorno un’ostrica disse ad un’altra ostrica vicino a lei: “Ho veramente un gran dolore dentro di me. È qualcosa di molto pesante e sono stremata”. L’altra rispose: “Sia lode ai cieli e al mare, io non ho dolori dentro di me. Sto bene e sono sana, sia dentro che fuori”. Passava in quel momento un granchio, sentì il dialogo tra le due ostriche e disse a quella che stava bene ed era sana sia dentro che fuori: “Sì, tu stai bene e sei sana, ma il dolore che la tua vicina porta dentro di sé è una perla di straordinaria bellezza”.

Sapete qual è la morale del racconto? È la grazia più grande, quella dell’ostrica. Quando le entra dentro un granello di sabbia, una pietruzza che la ferisce, non si mette a piangere, non strepita e non si dispera. Giorno dopo giorno trasforma il suo dolore in una perla: il capolavoro della natura, della vita e dell’amore.

Ora, carissimi mamma e papà, vengo a salutarvi, sapendo che un giorno, lo sa solo Dio, sarò io ad accogliervi in questa vita dove non c’è più lacrima e dolore ma solo pace e gioia.

Per sempre la vostra amata Benedetta Maria Bruna”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa grave perdita.